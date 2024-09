Un español viaja a Japón y le prohíben la entrada a varios bares: este es el motivo

El creador de contenido Carlos (@carloscruzrzz), un español que está de viaje en Japón, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok explicando cuál es el motivo por el que le han prohibido la entrada a varios bares del país.

"Prohíben la entrada a extranjeros en algunos bares de Japón. ¿Racismo o sentido común?", ha preguntado el influencer en el título del vídeo, el cual ha alcanzado ya los 1,4 millones de visualizaciones y 53.000 me gustas.

"Me acaban de decir literalmente que no me dejan pasar porque soy extranjero, y me han explicado el motivo de por qué no me han dejado entrar y no me parece mal", ha comenzado contando el tiktoker.

Así, Carlos ha explicado que antes de llegar a Japón ya había escuchado muchas veces a gente española contar que no la habían dejado entrar en sitios de fiesta en Japón por ser extranjero, pero que ahora le ha tocado vivirlo en su propia piel.

"¿No me vas a dejar entrar porque soy español?", le ha preguntado el creador de contenido a la persona de seguridad de uno de los locales, a lo que el trabajador le ha respondido que así es, pero que no se debe al motivo que él estaba pensando.

"Me ha dicho que no es por un tema de racismo, sino porque el local no está capacitado para que haya extranjeros dentro. El tema es que hay muchos sitios que ni los camareros saben inglés, ni tienen señales en inglés, ni tienen cartas en inglés...", ha relatado Carlos.

"Entonces, como no quieren darle un servicio malo al turista, lo que directamente hacen es no dejarte entrar y ya está. Pero no es por un tema de racismo, de que no quieran que haya extranjeros dentro, sino que es porque no pueden permitirse que alguien entre y que sienta que le han dado un servicio malo", ha continuado el tiktoker.

Sin embargo, pese a que a él la explicación le ha gustado, no puede evitar pensar si se trata de la realidad o simplemente de una excusa. "Literalmente le han dado la vuelta, yo no sé si me han pegado una trola o si es verdad, pero realmente tiene todo el sentido del mundo", ha concluido.