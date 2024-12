Un español de viaje por Praga enseña el restaurante "más surrealista" al que ha ido en su vida

El creador de contenido Pablo Vera (@pablovr11), un chico español que está de viaje en Praga junto a sus padres, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cómo es el restaurante "más surrealista" al que ha ido en su vida.

"Ahora estoy comiendo en el sitio más surrealista al que he ido en mi vida", ha comenzado asegurando el tiktoker en el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 708.000 visualizaciones y 71.000 me gustas.

"Mamá, nos van a servir la comida en trenes. Mira, ahí va, con mi cervecita", le ha comentado el influencer a su madre, mientras graba un trenecito de juguete que lleva varias bebidas encima.

En concreto, lo curioso del restaurante es que la comida está servida por trenes que transportan la comida y la bebida de los clientes y circulan por encima de una barra, parándose justo delante de la persona para la que va la comanda.

"La carta está en checo, ¿tú que vas a pedir?", le ha preguntado el tiktoker a su padre, quien ha contestado el nombre de un plato checo: "Lofaskravilac". "Perfecto, no tienes ni idea de qué es", le ha respondido su hijo en tono divertido.

"No, hombre, que no es para nosotros el mojito. Chacho, te hacen ilusiones para nada aquí, eh", ha comentado el influencer al ver pasar a un tren con una bebida que no era para ellos.

"Este sitio se encuentra en Praga, literalmente en el centro, y se llama Výtopna Railway Restaurant", ha apuntado Vera, quien además ha explicado que para sentarte tienes que colocarte en los número del rail que te toca, en su caso el 56.

"A ver si lo cogemos a tiempo porque tienes 15 segundos", ha subrayado la madre del creador de contenido, haciendo referencia a que ese es el tiempo que tienen para coger su comanda antes de que se vaya el tren.

Además, en el vídeo se ve como en el restaurante hay unas televisiones en las que se va indicando cuánto tiempo le queda a tu plato para llegar hasta tu sitio, como si se tratase de las pantallas reales de una estación de tren.

"¡Viktor con k! No respetan ni tu nombre, rey", ha comentado en tono bromista el creador de contenido justo antes de recibir su comida, la cual ha comentado que ha tardado 40 minutos en llegar.

"El único problema que le veo es que vas con prisa a todo", ha concluido el creador de contenido, una afirmación a la que la madre le ha contestado: "Pero es que tú eres lento". "Me habla la más lenta de España", le ha respondido Vera entre risas.