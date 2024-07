Un español que vive en Alemania cuenta por qué fue la policía a su casa un domingo: aquí, impensable

Un español que vive en Alemania ha sorprendido a muchos al contar en TikTok por qué fue a su casa la policía en pleno domingo: "Acaba de venir la policía a mi casa. No me he enterado muy bien lo que me querían decir pero por contexto he podido saber que mi vecina octogenaria de abajo ha llamado a la policía".

¿La razón? Ha estado haciendo ruido. Ha explicado que ha aprovechado que tenía el domingo libre para limpiar a fondo su casa y ha movido algún que otro mueble para pasar la aspiradora "cosa que a la señora le ha molestado".

Lo que ocurre es que en Alemania está prohibido hacer cualquier tipo de ruido, como los que él estaba haciendo, un domingo: "Me ha comunicado que la próxima vez será una sanción".

Él ha pedido información sobre qué no se puede hacer un domingo y parece que a la policía no le ha sentado bien la pregunta. Después ha lamentado la actitud de su vecina y ha acabado diciendo que no entiende nada.

En los comentarios le han dicho que no se lo tome como algo persona con la vecina porque "en toda Alemania" está prohibido hacer ruido en ese día de la semana.