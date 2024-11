Un estadounidense no da crédito a lo que ve a las 8 de la mañana en un parque de Barcelona

Una de las ventajas de las redes sociales es que permite conocer las costumbres de otros países y ver cómo la gente de fuera se acostumbra a otras tradiciones. Esto también pasa a la inversa, con españoles que se adaptan fuera de nuestras fronteras que están tanto por trabajo como por familia o estudios.

En las últimas horas ha sido el usuario de TikTok Nick, un estadounidense que vive en España y que es conocido como @cataloniawithnick, el que ha compartido uno de los aspectos más llamativos.

"Soy americano y vivo en Barcelona y algo a lo que nunca me voy a acostumbrar yes que son las 8 de la mañana de un sábado y no hay gente ni por las calles ni por los parques. Vivo en la ciudad y no hay nadie", ha afirmado.

El vídeo de Nick se ha hecho viral con miles de reproducciones y además en pocas horas ha llegado a tener más de 730 comentarios.