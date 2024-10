Un estadounidense describe su primera experiencia en una boda española

El creador de contenido norteamericano @permanentmarcus1 es un enamorado de España. Durante un buen tiempo se ha establecido en el país y sus vídeos se dirigen hacia sus curiosidades y choques culturales, lugares y sus propias opiniones.

Hasta hace bien poco ha vivido su primera experiencia en una boda española. Fue en Santander y ha sacado una conclusión de lo más reveladora para él, pues no se lo ha imaginado tan "dura", tal y como explica en el vídeo, que ha recibido más de 13.000 'me gusta' en apenas unos días (y subiendo).

"Ha sido una de las experiencias más hermosas e increíbles de mi vida, pero tengo un problema y probablemente no las volveré a probar en un tiempo", ha expresado. Su relato lleva hasta las 12 del mediodía, en el que ya se subieron al autobús hasta un pueblo.

"Llevan a todos los invitados en un autobús todos juntos, dicen que por razones de seguridad", ha añadido. A partir de que lleguen es donde ha encontrado el problema: "Estás en la boda y en la fiesta 12 horas".

No lo ha odiado, pero sí le ha pillado por sorpresa y gracia tampoco le ha hecho. "Nadie me advirtió, no tengo problema con ello, pero estoy secuestrado y obligado a festejar durante esas 12 horas", ha confesado, refiriéndose a que no podía irse por su propio pie al ir todos juntos en el autobús.