Un estudio dice que para ser feliz hay que ganar esta cantidad al año: Bernardos da su firme opinión

El popular economista Gonzalo Bernardos ha sido rotundo y ha restado toda credibilidad a un estudio publicado por The Wall Street Journal que fija la cantidad exacta de dinero que hay que ganar al año para ser feliz.

De acuerdo con ese documento, a partir de 110.000 dólares la tasa de felicidad multiplica a la de quienes no tienen ese dinero, mientras que entre quienes cobran menos de 10.000 euros al año sólo un 35% se declara "muy feliz".

En resumen: la felicidad se dispara a partir de los 110.000 euros al año. En una intervención en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, Bernardos ha descartado que todo eso sea real.

"Esto es que la economía, durante mucho tiempo, fue muy tecnocrática. Es decir, no tenía alma, no tenía corazón. Y, en los últimos años, ha habido una parte de los economistas que le han querido dar alma y ese alma y ese corazón, por ejemplo, es introducir conceptos como felicidad para saber cuándo uno es feliz o no. Y han encontrado un punto", señala el economista.

"Y ese punto eran los 75.000 dólares en 2010, 110.000 ahora. ¿Pero esto quiere decir que es el punto en que pasas de feliz a infeliz? Ni hablar. ¿Quiere decir que obtienes el mismo incremento de felicidad cuando pasas de 50.000 a 100.000 euros de ganancia que cuando pasas de 100.000 a 200.000? Tampoco", asegura.

"Son estudios que sirven para llamar la atención, pero los economistas por desgracia, en el momento actual y me parece que durante mucho tiempo, no tenemos ni idea de cómo hacer feliz a la gente. Porque, si no, tendrían muchas personas un mucho mejor trabajo, tendrían muchas personas una jubilación mucho mejor, se jubilarían antes, y una asistencia médica y educativa mucho mejor", subraya.

"Ese estudio es prácticamente para cogerlo y tirarlo a la papelera porque para mí no tienen ninguna importancia y no indica absolutamente nada sobre la felicidad de las personas ni tan solo la económica", zanja Bernardos.