Un exconcursante de 'MasterChef' cuenta lo que le decía Jordi Cruz fuera de cámaras: "Quieren show"

El influencer gastronómico Daniel del Toro, que participó en la cuarta edición de MasterChef, ha hablado de cómo es el programa detrás de las cámaras y ha explicado lo que una vez le dijo Jordi Cruz, miembro del jurado.

En una entrevista en el podcast Aquí se escucha, Del Toro ha asegurado que de su paso por allí se queda "con casi todo".

"Al final tienes que entender que es televisión. No es todo verdad lo que te cuentan, es un programa de televisión, es un show de televisión. Lo que me gustó fueron las cámaras, la tele, el mundo de la comunicación. Pero lo que no me mola es que a veces está demasiado enlatado, se le cuenta al público no lo que realmente ocurre", ha señalado.

"Hay personajes que no son como en la tele te lo pintan. Yo tuve la suerte de que a mí el programa me pintó, le contó al público, como yo soy. Pero hay veces que no. Por eso, cuando hay gente que se cabrea del programa, se cabrea porque el programa no cuenta su realidad, cuenta la realidad que el programa quiere", ha admitido.

"Los redactores te meten pullitas para que tú saques. Yo quizá no llegué más lejos porque fui un concursante conciliador. Yo di espectáculo en el casting porque yo quería entrar. Yo me vendí en el casting, luego en el programa no. A mí Jordi Cruz me decía algunas veces, por lo menos una vez me lo dijo, que me acuerdo: 'Tío tienes que ser un poco más como eres tú detrás de las cámaras", ha recordado.

"Yo en aquel momento no entendía aquello, pero claro le entendí luego. Al final es show, ellos quieren show y ya está, no pasa nada. Es que lo tiene que entender la gente. Si hubiese dado show, no hubiese sido yo, hubiese sido mi versión más histriónica, la gente me hubiese visto así, pero la gente me vio como yo soy", ha celebrado.