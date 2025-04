Cachondeo en X con el mensaje que inscribió en la placa homenaje la princesa de Holanda 

El regreso de Amalia de Holanda a Madrid para inaugurar este lunes el jardín de tulipanes que donó a la capital de España después de vivir un año en ella sigue dando que hablar... especialmente en redes sociales.

El acto celebrado en la Plaza de Oriente, en el que también estuvo el alcalde, José Luis Martínez Almeida, supuso el primer evento oficial en el extranjero y el significado no pudo ser mayor, ya que la hija mayor de Guillermo y Máxima de Holanda tuvo que vivir un año en Madrid por razones de seguridad después de recibir amenazas de la mafia.

Durante este acto, que no estuvo agendado por esas mismas razones de seguridad, Amalia elogió a la capital de España: "Madrid es mi segunda casa, sobre todo en un tiempo especialmente difícil para mí".

Además, la princesa también descubrió una placa que se ha instalado junto a ese jardín de tulipanes en el que se ha inscrito el mensaje de agradecimiento que ha querido plasmar: "Muchas gracias por mi tiempo en Madrid. ¡Disfruten de los tulipanes!".

En X ha sido Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del PSOE en el Ayuntamiento, el que ha bromeado con la simpleza del mensaje: "La generación del 98 palidece ante la exquisita prosa de la nueva placa instalada en la plaza de Oriente. Parada obligatoria en Madrid".

"En serio, que hayamos plantado un monolito de piedra en uno de los entornos patrimoniales más importantes de Madrid para sostener semejante frase explica muchas cosas. No doy crédito. Y con todo el respeto a la princesa, en serio, pero madre mía. Por favor, cuando suelte estas frases, que lo haré, no me las hagáis nunca una placa. En serio. Princesa, estoy contigo", ha añadido.

Por favor, cuando suelte estas frases, que lo haré, no me las hagáis nunca una placa. En serio.



Princesa, estoy contigo. — Antonio Giraldo (@giraldeo) April 9, 2025

Giraldo también ha pubicado una foto con la placa en la que sí que elogia los tulipanes: "La inscripción es un desastre pero los tulipanes han quedado muy bonitos. Ojalá duren (más que la placa). 🌷".

En redes sociales el cachondeo ante esta inscripción y a esta placa ha sido grande y muchos usuarios se han lanzado a comentarlo, aunque también hay gente que ha defendido a la princesa holandesa.