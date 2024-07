Un experto en ciberseguridad contesta a una estafa por WhatsApp: parece una película

El ingeniero y hacker conocido como @sabuesolinux ha arrasado después de enseñar que le han intentado estafar a través de WhatsApp y Telegram, pero a diferencia de lo que habría que hacer habitualmente, que es bloquear y eliminar el contacto, ha decidido contestar.

"Estafa, lo borro. Eso piensas tú... Ni de coña, yo quería intentar mis cosas de 'hacker' y he contestado. El resto es historia. Y sin hackear nada", ha expresado al principio del hilo, que ha acumulado más de 48.000 'me gusta'.

Lo primero que le han dicho, una vez ha contestado al saludo, es que son de una empresa que "coopera con Warner Pictures". Este tipo de empresas, tal y como le ha afirmado el mismo estafador, ofrecen dinero a cambio de dar 'me gusta' a películas y programas en Facebook para aumentar la popularidad de las películas. El pago ha sido de cinco euros por "set de trabajo".

El ingeniero participó en la primera prueba, rellenando algunos datos (falsos) y le remite de WhatsApp a Telegram para "contactar" con la supervisora y recibir el cobro. Finalmente, ha recibido el Bizum y luego le han pasado a un "grupo de trabajo". Ha repetido la tarea con tres 'me gusta' y se llevó un total de 15 euros. Fue precisamente después el "gran trabajo" en el que tenía que pagar 60 euros para ganar 84.

Finalmente, "la relación se enfría" y han detectado que el ingeniero les ha enviado una captura falsa. Acabada la historia, ha enviado un mensaje muy importante. "No hagáis el cafre imitándome, yo es que soy tonto y me gusta jugármela", ha afirmado, refiriéndose a que no hagan lo mismo que ha hecho él. "No lo hagáis en casa", como dirían en un programa de televisión.