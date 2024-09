Un experto lanza este aviso a quienes compran pan de supermercado poco hecho

El chef Sergio Benito, especialista en panadería, ha lanzado un mensaje muy claro a todos aquellos a los que le gusta comprar el pan industrial, como el que se puede encontrar en la mayoría de los supermercados, y además lo prefieren poco hecho. Es decir, cuanto más blanco y poco tostado, mejor.

En una publicación en TikTok, el cocinero señala: "Ven que te cuento un secreto. Si a ti, además de gustare el pan de mierda industrial eres de los que lo pide poco hecho, es decir te gusta la mierda cruda, háztelo mirar porque tienes un problema de aquí".

En los comentarios, un usuario ha saltado rápidamente: "Sí. Lo compro tostado, casi quemado y duro como una piedra. Háztelo mirar tú".

Y el propio cocinero ha respondido: "Sabes que hay puntos intermedios, ¿no? Y comer masa cruda no es normal😂".

Otro usuario ha señalado en cambio que no tiene tiempo para mirar con tanto detenimiento en pan: "El chino de debajo de mi casa lo tiene calentito de 12 a 22:00. La panadería del barrio a las 13:00 ya no tiene pan y a las 14:00 cierra. Quiero pan, no quebraderos de cabeza".