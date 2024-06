Un extrabajador de una inmobiliaria cuenta el "truco" que usan para que el alquiler sea más caro

El "actor de ficción" y extrabajador de una inmobiliaria, Julio Puche (@juliopuche99), ha contado lo que hacen las inmobiliarias con los alquileres que acaba provocando que sean altos, generando problemas para los que buscan un hogar donde vivir, especialmente en los jóvenes con pocos recursos. El caso que ha comentado es en Valencia.

Lo ha basado en su experiencia trabajando, lo que no quiere decir que todas lo hagan, pero en su caso, estuvo un año donde vio unos "truquillos". "Ahora mismo vivo con mi novia en un piso compartido con dos chicas más, pagamos 1.200 entre los cuatro y no nos da la vida para irnos a vivir solos", ha explicado.

Esto es lo que ha explicado: cuando alguien tiene un piso vacío y que no utiliza, la inmobiliaria recomienda poner el piso en alquiler. A pesar de su negativa, siguen insistiendo hasta que le convencen. Entonces realizan una "valoración gratuita", pero el propietario acude a otra inmobiliaria para que también hagan una valoración.

Inmediatamente, el arrendatario acude a su primera opción indicándole que hay otra inmobiliaria que ha valorado el alquiler mucho más alto, entonces la primera lo vuelve a subir. "¿Y qué pasa al final? Que el piso, que es una mierda, te lo ponen por 1.000 euros, y la inmobiliaria quiere llevarse la comisión", ha explicado.

Además, el usuario ha razonado que el propietario indica que no quiere "ni ancianos ni jóvenes". "Quieren asegurarse de que los inquilinos sean médicos o pilotos de aviones para cobrar todos los meses los 1.000-1.200 euros", ha proseguido.

"Creo que esto es una especie de secta, me da rabia, y me dan ganas de ocupar yo también los pisos, no puede ser que lo alquiles por 1.200 euros cuando es una mierda. NO es normal", ha concluido en el vídeo, que ha acumulado casi 25.000 visitas y casi 1.000 'me gusta' en menos de 24 horas.