Un farmacéutico cuenta lo que ha hecho una clienta con toda naturalidad: el colmo de la caradura

El popular usuario de TikTok @farmaceuticofernandez ha contado una anécdota que le ha ocurrido con una clienta de su farmacia que evidencia la caradura de la señora con toda naturalidad.

"Estaba una clienta por la farmacia revoloteando y me dice: 'Oye, ¿Cuándo vais a reponer el probador del número dos?' De uno de estos maquillajes que vendemos nosotros", empieza contando.

"Claro, yo miré, vi que no estaba y la contesté: 'Jobar, ya nos lo han vuelto a robar'. Y le digo: 'Disculpe, señora, de verdad, que lo debí de reponer antes de ayer. La próxima vez que venga seguro que lo vuelvo a tener y lo puede probar", prosigue.

"Y me dice: '¿Antes de ayer? Hace dos meses que no está, no te estoy diciendo que se me ha acabado ya?' Y claro, medio de broma le digo: 'Pero a ver, señora, ¿es que es usted la que se los está llevando?", señala.

"Y me contesta: '¡Hombre, pues claro!'. Y le digo: 'Pero... es que esos son para probar, no se los puede llevar'. Y me dice: '¿Pero qué más te da? Si están empezados ya", concluye.