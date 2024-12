Un farmacéutico rompe uno de los mitos más extendidos sobre los resfriados en invierno

Llega el frío invierno y con él una de las frases que más se han escuchado, sobre todo cuando uno es un niño: abrígate que te vas a resfriar. El experto farmacéutico fernández ha contado qué pasa realmente.

"El frío no resfría y que se lo digan a esta chica que se está dando un agradable baño en este bello páramo y si te han dicho que cuando tienes la garganta inflamada por tomar algo frío vas a empeorar, tampoco es verdad", ha comentado.

Ha añadido que el frío "tiene efecto analgésico y antiinflamatorio" y puede reducir el dolor y hacer que la persona en cuestión se encuentre mejor. Lo que sí es posible es morir de hipotermia.

Ya en texto ha añadido al vídeo: "Pues no, amigo mío: el frío no provoca resfriados. Lo que sí puede provocar es hipotermia, y ahí ya no hablamos de un catarro, hablamos de un problemón".

Ha explicado que con la hipotermia puede bajar tu temperatura corporal "peligrosamente", también "tiemblas, te sientes confuso, y tus órganos empiezan a fallar" y por último "si no te calientas a tiempo… el desenlace puede ser fatal".

Así que ha dejado una moraleja: "El frío no te resfría, pero abrígate igual, porque quedarte congelado no es una opción mejor".