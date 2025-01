Un francés cuenta los prejuicios que tienen allí de los españoles: levantará ampollas

El creador de contenido @elrealclem ha hablado sobre los prejuicios que tienen los franceses de los españoles, pero a tono informativo, pues él vive actualmente en Madrid, capital de España, y ha podido comprobar de primera mano qué tanta razón tienen en su país sobre la percepción que tienen.

"La gente en Francia piensa que los españoles se visten muy mal, pero lo que yo veo es porque la gente se viste bien", ha razonado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 100.000 visualizaciones y 12.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

"Sigo a muchos influencers de moda de España y no de Francia porque prefiero el estilo de aquí, en París también se visten muy bien", ha añadido. El segundo prejuicio que ha comentado es sobre la música, especialmente del reguetón. "En Francia me dicen 'no me gusta la música en español porque es siempre la misma cosa'", ha explicado.

El último que ha comentado es sobre el clima y la temperatura. "La gente se piensa que en España hay como 25 grados todo el año y con sol", ha advertido. Para él, Madrid no es una ciudad tan fría porque está acostumbrado al clima de París: "Una ciudad con frío, nubes y lluvia casi todo el año".

El vídeo ha cosechado cientos de comentarios, especialmente de españoles, con todo tipo de respuestas: "Los franceses tenéis mejor gusto musical, las cosas como son...". "Mejor no hablamos de lo que hablamos los españoles de los franceses...", han respondido también.