Un granadino se indigna con esto que ha emitido un reportaje de Cuatro sobre Granada

"¡Shhht! Callaros que vais a escuchar la mayor mentira que se ha dicho sobre Granada", ha pedido el creador de contenido Miguel Cano (@miguelcano__) al inicio de un vídeo que ha subido a su cuenta de TikTok.

Así, el tiktoker granadino ha ido comentando con indignación fragmentos de un reportaje emitido por la cadena de televisión Cuatro que habla de que Granada ha sido elegida como la ciudad menos paseable de Europa.

"Un informe asegura ahora que es la ciudad menos paseable de toda Europa", se puede escuchar como cabecera del reportaje, una afirmación que a la que el creador de contenido no le da ninguna validez.

"O sea el que ha hecho el informe se ha paseado por todas las ciudades de toda Europa, ¿no? Venga hombre", ha apuntado el creador de contenido con desdén.

Además, el reportaje también menciona que la ciudad cuenta con barrios con muchas cuestas, calles estrechas y suelos empedrados, algo que puede resultar incómodo para caminar con cierto calzado, como tacones.

En concreto, se está hablando del emblemático barrio del Albaicín, el cual ha recordado el influencer que no sólo es que "tenga esencia", sino que es nada menos que Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

"Pues hija a no ser que vayas en tacones y peses 400 kilos yo no sé cuál es el problema de que esté empedrado y las calles sean estrechas. Porque yo todavía no he encontrado una calle por la que no haya entrado", ha señalado el tiktoker.

Por último, ha destacado la única frase del reportaje con la que sí que está de acuerdo: "Aquí no es para venir con tacones, aquí es para venir cómoda y disfrutarlo. Te vas a dejar las cervicales porque es que no sabes para donde mirar de bonito".