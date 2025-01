Un hostelero se moja sobre una de las preguntas del millón en el sector de la hostelería  

Una de las situaciones más comentadas en el mundo de la hostelería es en la que unos clientes que están cómodos y tranquilos en el local quieren pedirse una última ronda escasos minutos antes de que el restaurante cierre.

En esta ocasión ha sido el hostelero y usuario de TikTok @banderaluna el que ha respondido a este pregunta en una de sus intervenciones en el podcast Entre Hosteleros, especializado en hablar y tratar diversas razones del sector.

"¿Cómo le dices al cliente que no, que no le voy a poner la última porque me tengo que ir? Yo si me tengo que ir media hora después, me voy y me como ese rato como nos la hemos comido todos y el que diga que no no sabe lo que es la hostelería", ha sentenciado tajante.

"No estoy diciendo que se vayan a las 2 de la mañana, pero si son las 23.55, sabemos que nos vamos en cinco minutos y piden una última copa hay que ponérsela , hay que tener esa empatía porque si no el cliente se va molesto y ese cliente no vuelve", ha añadido el hostelero.