Un inglés le dice a esta señora española que necesita una lavadora y ojo a lo que ella entiende

El creador de contenido Ben (@benhardningevans), un chico inglés que vive en Barcelona, ha subido un divertido vídeo en el que intenta comentarle a la señora mayor española con la que vive que necesita una lavadora.

En el vídeo se puede ver como el chico, que está en Barcelona viviendo con una familia de acogida, está haciéndole gestos y sonidos de centrifugado a la mujer, para intentar que ella entienda gracias a su mímica y sus onomatopeyas su petición.

Sin embargo, la señora es incapaz de entenderle, y como además el chico le está hablando mientras ambos se encuentran en la azotea de la casa, desde la que se ve la piscina, la mujer se confunde pensando que el inglés le está preguntando sobre cómo hacer balconing.

"¿Hacer balconing? Vale, pues ponemos aquí una madera", le contesta la mujer, algo que el chico no comprende en el momento pero que ha hecho estallar en risas a los usuarios de la red social.

Ante la incapacidad de comunicación, el chico inglés no desiste y sigue haciendo señas como de centrifugado, a lo que la mujer responde, en tono divertido: "¿Un helicóptero? Vale, pues te lo ponemos aquí en la espalda".

Finalmente, el vídeo, que ya ha conseguido 1,1 millones de visualizaciones y 142.000 me gustas, acaba con la mujer mayor abandonando la estancia sin llegar a entender que el chico hablaba de la lavadora. "No entiendes nada. Oh my god. Mira, que casa más bonita", ha concluido la señora.