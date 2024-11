Un japonés dice que va a viajar a España y atención a la camiseta que lleva: no se ve venir

El joven japonés conocido en las redes sociales, especialmente en TikTok, como @muypocojapones, se ha hecho viral por la camiseta relacionada con España que suele llevar muchas veces y no es para menos porque no se ve venir no qué lleva, sino quién.

Por fin, durante un par de semanas viajará hasta España en diciembre. "Me encantaría aprovechar para conocer a muchos de vosotros y hacer amigos, a lo mejor os encontraréis a un asiático con la camiseta de Mariano Rajoy paseando por vuestro barrio", ha expresado al principio del vídeo.

Es literalmente tal cual lo ha contado. Muchas de las camisetas que lleva por Japón llevan la cara de Mariano Rajoy y alguna de sus más famosas frases. Su cara está plasmada en color azul, casualmente el del Partido Popular con su nombre "M. Rajoy".

La frase es una que dijo en una moción de censura celebrada en 2017 en su contra: "Cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político".

Ha enseñado a lo largo de sus vídeos varias camisetas más sobre el país español, como "En Español, por favor" u otras del ya expresidente del Gobierno Rajoy. "Mariano, Mariano, Mariano, Mariano, Rajoy", ha sido otra de sus icónicas prendas.