Un malagueño se indigna al encontrarse una tienda del Real Madrid en plena ciudad: "No pinta nada aquí"

El creador de contenido conocido en TikTok como @ramonteli ha publicado un vídeo en el que se ha quejado abiertamente de una tienda que hay en la ciudad de Málaga y a la que no le ha encontrado ningún tipo de sentido, explicando sus razones, que han sido muy comentadas y debatidas.

"Me he venido andando hasta el Muelle 1 para comprobar si realmente hay una tienda del Real Madrid aquí, por la cara... Y ahí la tenéis", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado 127.000 visualizaciones y más de 5.400 'me gusta' (y subiendo como la espuma).

"En Málaga pagan los cruceros, los guiris vienen por aquí y ven antes la tienda del Madrid que una del Málaga C.F.", ha opinado, razonando que una tienda con productos del conjunto merengue "no pinta nada en esta ciudad". El precio también ha aumentado sus quejas y ha vuelto a insistir en que en ese establecimiento debería haber una tienda del equipo de la ciudad.

El vídeo ha generado más de 800 comentarios con opiniones de todo tipo, especialmente de usuarios que no entienden la queja de @ramonteli, respondiendo que así hay muchos casos de varios equipos de España que se encuentran en distintas ciudades. "Yo me siento orgullosa de que marcas tan reconocidas quieran invertir en nuestra ciudad", ha expresado @luuciiaa.28.