Un médico desmonta punto por punto a una usuaria que se queja de la sanidad pública

El médico y creador de contenido en TikTok Jesús Vega Martínez, que tiene más de 100.000 seguidores en su perfil @jaay_ve, ha publicado un vídeo en el que defiende el sistema público de las quejas de una usuaria que denunciaba llevar cuatro horas en Urgencias con varias falanges de la mano rota.

Vega Martínez ha sido muy crítico y ha desmontado punto por punto su argumentario: "En el vídeo te estás quejando de que no te han hecho una resonancia magnética, es decir, tú eres de las típicas personas que van al puesto de trabajo de otra y le tienen que decir como proceder. A un médico le estás diciendo lo que tiene que hacer, da igual que el médico haya estudiado un mínimo de 10 años, tú sabes más sobre esto".

"Vamos a ver, si el médico te ha pedido una radiografía y no otra prueba complementaria, es porque ya ha visto lo que tienes y lo que te pasa", añade.

También recrimina que por actitudes como esta se destina dinero a pruebas innecesarias: "Te quejas de que se pagan muchos impuestos y no sabes dónde están y a dónde se destinan. Pues a personas como tú que exigís otras pruebas innecesarias y que algunos médicos acceden a hacerlas para no oíros. Esto gasta más dinero innecesariamente", afirma.

Respecto a la espera de cuatro horas también tiene algo que decir: "Uno, que tengas la mano rota no hace que peligre tu vida y dos, estoy al 100% seguro que en esas Urgencias había gente mucho más grave que tú".

"Para rematar dices que puedes permitirte la sanidad privada y que acabarás ahí, pues ¿por qué no has ido? Porque los mejores profesionales están en la sanidad pública, pero tú queja real es que no has sido atendido en la mayor brevedad posible porque tu problema y tú sois lo más importante del mundo", finaliza Vega, que termina denunciando que subiera un vídeo a TikTok desde el hospital, algo que es ilegal.