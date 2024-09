Un médico español en prácticas se queda "helado" al descubrir lo que tiene este hospital de Berlín

El médico Rafael Zafra (@sexologiaconrafa) ha contado la experiencia de sus primeros días de prácticas en un hospital de Berlín que se le ha quedado grabado en la mente después de que le enseñaran una zona del edificio en concreto.

Cuando se mudó allí y emprendió la aventura, jamás se imaginó ver lo que tenían a disposición: "Me ha dejado completamente loco, nos citaron a las siete de la mañana y nos mostraron un poquito el hospital".

"Es que me ha dejado muerto", ha repetido, producto del impacto. Se ha tratado de una puerta insertada en una pared en la que aparece un cartel cuyo dibujo forma unas manos depositando a un bebé recién nacido y un mensaje que dictaba "abrirse solo en caso de emergencia".

Es, en realidad, tal y como le han informado un contenedor que se utiliza en caso de que una madre o "vea oportuno" abandonar a su bebé recién nacido, para que no lo deje en la calle. "Se mantendrá con temperatura y se avisa al hospital para recogerlo, permaneciendo la madre en el anonimato y sabiendo que estará a salvo", ha relatado.

Según ha reflexionado, un método así le ha dado para sacar dos conclusiones. El primero, que han tenido casos así en el hospital, lo que ha llevado al hospital a incorporar la puerta. Como segundo pensamiento, "me parece muy fuerte que haya personas que se tengan que ver en esa situación, tiene que ser superduro, lo más duro del mundo".

Ha recalcado que el hospital está localizado en un "barrio empobrecido". "Hay mucha gente trabajadora, muchos inmigrantes como yo y otros que también están en situación de exclusión social", ha razonado. Tras una pequeña y clara reflexión, ha rematado con no sorprenderse de que haya un contenedor como ese "porque haya mujeres que se vean obligadas a terminar un embarazo que no quieren tener por motivos religiosos, culturales, etc".