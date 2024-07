Un mexicano cuenta lo que hizo cuando la habitación del vecino de un hotel de Madrid olía a marihuana

El popular creador de contenido mexicano Luisito Comunica ha contado una anécdota de lo que hizo cuando estaba en el balcón de su habitación de hotel en Madrid y comenzó a oler a marihuana por la zona. La historia tiene tela por el final.

El fragmento del vídeo completo ha sido publicado por el usuario @aries.805, que ha acumulado más de 232.000 'me gusta' y millones de visualizaciones. Primero ha mencionado un detalle que no le ha "encantado" de la terraza, que no es otro que la forma en la que está dividida con la del vecino, que son unas verjas metálicas, pero que no tapan, es decir, que puedes ver lo que hace el vecino.

"Ya me iba a quejar, pero gracias a eso conocí a un vecino que resultó ser un tipazo", ha afirmado en el vídeo. Luego ha contado lo que le pasó: "Empieza a oler muy duro a marihuana del vecino, y fui y le dije ¿Es tuya? Dame".

"Reja con reja, compartimos un porrito, con esta vista, fue un hombre muy amable, la verdad", ha rematado.