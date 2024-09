Un norteamericano critica que haya tantas patas de jamón en España y un español da la respuesta más sonada

El usuario 'dvarjak' ha publicado un video en la red social de Tik Tok en el que responde a un americano que muestra "siete cosas que no tienen sentido de España". La publicación acumula ya más de 5.000 comentarios y 361.000 'me gusta'.

"Venid conmigo mientras nos reímos con el vídeo de este chaval que es americano y vive en España" comienza el usuario, que en primer lugar habla de la cuestión de las fechas de caducidad y el orden en el que se leen. "Las fechas de caducidad están al revés, ¿vale? Esto en el resto del mundo se lee que es el 9 del 6, el 9 de junio. Vale, esto en Estados Unidos decidieron que era el septiembre 6, el 6 de septiembre. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más sentido que este el mes, el día y luego el año. En vez de ir de menor a mayor, tiene más sentido que te líes la cabeza. Y que yo sepa, no sé en cuántos países del mundo, pero en la mayoría se lee 9 del 6. 9 de junio", responde irónicamente el tiktoker.

En segunda posición, el americano destaca "los soniditos de la nevera". A lo que este usuario defiende: "Pues mira, cariño, esto es un improvement, una mejora que le hicieron a las neveras por allá en los 90. Para que no malgastas esa energía y la comida no se echase a perder. ¿Me he inventado completamente la fecha? Sí, pero desde que yo tengo uso de razón, mis neveras pitan. Porque los españoles estamos intentando un poco, y el resto del mundo, salvar el planeta. Porque por lo general, yo los países en los que he ido, las neveras pitan cuando te las dejas abiertas", comenta ofendido.

Asimismo, el joven americano cree que el sonido del timbre es muy alto, a lo que el español responde: "Pues mira, te lo voy a explicar. En España las paredes son de ladrillo. ¿Qué implica esto? Que el sonido tiene que traspasar una fuerte capa de ladrillo y no medio milímetro de pladur como en Estados Unidos. Que yo lo que no entiendo es, teniendo tantos tornados como tenéis y teniendo tan poca seguridad como tenéis, ¿Cómo construís las casas así de inseguras?" se pregunta humorísticamente.

La siguiente cuestión a la que hace referencia el estadounidense es "¿Por qué las puertas por fuera de la casa tienen pomos?" a lo que el español explica que "cuando sales quieres coger el pomo y tirar, porque si cierras de un portazo probablemente te termines cargando el marco. Esto en Estados Unidos no pasa porque de una patada te pueden tirar la puerta, porque suelen ser puertas de cartón. Cosa que me llama la atención porque aquí en España por lo general la gente no lleva armas de fuego y puede entrar en tu casa y liarte la parda, pero en Estados Unidos sí. Entonces, no sé si los que estamos mal somos nosotros o es que valoramos mucho nuestra seguridad y nuestra integridad física", afirma.

La cuarta cosa que destaca el joven americano es el hecho de que los españoles no cuenten con 'four-way', a lo que el tiktoker responde "No tenemos four-way, aquí tenemos rotondas [...] y las rotondas europeas pueden ser complicadas pero son una mejora lo siento muchísimo. [...] Entonces, bueno, no voy a decir que nuestro sistema sea mejor, pero es mejor, lo siento mucho."

En penúltima posición, otra de las cosas que más llaman la atención del turista es que la fanta sea amarilla, ya que allí es naranja. "Cariño, que nosotros no le pongamos color neón a las cosas porque nuestro sistema no nos lo permite, porque a nosotros no nos dejan vender cáncer embotellado. [...] ¿Que es un naranja muy suave? Sí. Pero porque a ellos, a los americanos, les regula la FDA. La FDA permite que les metan unas cosas en los alimentos que te caes de culo. Por eso muchos alimentos, al llegar a Europa, se fabrican aquí o tienen algunos cambios porque la regulación no permite que se vendan aquí tal cual se venden en Estados Unidos. Esto es fuerte" explica el español.

Por último, y curiosamente, otra de las cosas que más llama la atención de los españoles al americano es el hecho de que haya patas de jamón por todas partes. "Esto ya entiendo que es un tema cultural. Entiendo que en muchos países no les gusta el jamón. Yo no voy a otro país y pienso, ¡Qué asco! No, digo, voy a probar lo que están haciendo y voy a ver si me gusta. Si este chico tuviese algo de paladar, entendería por qué hay patas de jamón en todas partes" contesta indignado. "¿Qué prefieres? ¿Tener patas de jamón por todas partes o tener un Wendy's en cada esquina de tu barrio? Yo personalmente prefiero las patas de jamón. Así que sí, para ti, cariño, en España no tendrá sentido. Pero los que no tenéis sentido común, sois los estadounidenses. Siento decírtelo. I'm really sorry. Really sorry" responde finalmente con humor el español.