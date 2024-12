Un norteamericano que vive en España se pone malo, va al médico y arrasa al contar qué le ha pasado

El usuario de TikTok @cataloniawithnick, estadounidense que vive en España, está logrando una enorme difusión tras contar lo que le ha pasado en la sanidad pública al utilizarla por primera vez.

"Acabo de salir de mi primera visita con médicos del sistema de seguridad social y qué increíble es. Me llamo Nick, soy estadounidense, llevo dos años aquí en España y hace un mes más o menos tenia una fiebre de 40 grados, horrible, escalofríos. Y no quería ir al médico porque, claro, en Estados Unidos si vas al médico o peor, o a urgencias, te cuesta un dineral", empieza diciendo.

"Bueno, no quería ir, no quería ir, me estaba poniendo peor, hasta que me llevaron y bueno era neumonía. Me trataron y hoy tenía la cita de control. Y qué fácil todo", celebra.

"Ya sé que se paga mucho más en impuestos y hay que esperar más hasta que te atiendan, pero los médicos hacen un súper trabajo, son súper súper majos y es que ya no tengo que tener miedo por si me pongo enfermo, me arruino. Aunque sea autónomo y no pueda ponerme enfermo", señala.

El vídeo ha pasado de TikTok a X gracias a la usuaria @Silvia33domin, quien ha escrito: "Un norteamericano maravillado por la sanidad pública de España. Prefiere pagar más impuestos en España pero tener cubierto algo tan importante como la sanidad".