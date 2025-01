Un nutricionista da la clave para identificar si las pechugas de pollo de supermercado son ecológicas

El popular nutricionista Fran Susín (@fransusin_) ha dado un pequeño truco para identificar a la perfección las pechugas de pollo de producción ecológica en un supermercado. En menos de un minuto ha aclarado bastantes detalles que pueden ser de bastante utilidad.

"Os voy a enseñar un pequeño truco para que sepáis si esas pechugas de pollo que estáis comprando son de producción ecológica y respeto al animal, o no. Parece obvio, pero no lo es tanto", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado 30.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' en menos de 24 horas.

Ha comparado una bandeja de pechugas de pollo ecológico y otro que no lo es. Tal y como ha señalado, el ecológico no tiene fibras blancas, mientras que el resto sí: "Esas fibras son causadas por el modo de producción".

"Se está potenciado el crecimiento, no es normal que un pollo llegue a pesar dos kilos en meses: es una locura", ha advertido el nutricionista. Ha razonado que esos pollos, realmente, "son chiquititos" y que ese crecimiento anormal les genera una "fibropatía", un daño muscular "insufrible".

"Un poco de respeto por el animal, un poco de conciencia por lo que consumes y una mejor calidad para tu salud", ha rematado. También ha recomendado priorizar carnes de calidad, con menos procesos y criadas en condiciones dignas: "El cuerpo y el medio ambiente lo agradecerán".