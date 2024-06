Un padre arrasa con su réplica a quienes le dicen "te ha tocado de canguro" por cuidar de su hija

El usuario de TikTok @melpescuezo está coleccionado multitud de 'me gusta' tras la respuesta que ha dado a todos aquellos que, cuando le ven cuidando a su hija pequeña, le hacen comentarios como: "Vaya, hoy te ha tocado de canguro".

"No seré yo el que abra el melón de dejar la vida de los demás, pero no, no me ha tocado de canguro. Es mi hija, so imbécil. A ver si rompemos ya ese estigma, ¿no?", empieza sentenciando.

El usuario subraya que un hijo es "tanta responsabilidad del padre como de la madre": "Es que es así. Los dos estábamos aquel día. Es mi hija y es mi responsabilidad".

"Y en este caso es porque la madre está trabajando, pero que si la madre estuviera en su casa tocándose el higo a nadie le importa. La manera que tenga yo con mi mujer de organizarme para con mi hija es cosa nuestra", avisa.

"Así que, a la próxima, meteos la lengua en el culo, que con ese tipo de comentarios se presupone que es un castigo para mí y una crítica hacia mi mujer. Y no es justo. Así que dadle una vueltecita", reclama.

En las reacciones destaca la de una usuaria que cuenta su caso: "Mi marido lleva dos años llevando a nuestros hijos al instituto (casualmente trabaja él allí) y le dicen que es un padrazo. Doce años los he llevado yo al colegio y nadie me ha dicho que soy una madraza".