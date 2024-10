Un padre lamenta que la profesora de su hija de 8 años le haya hecho esta corrección

Más de 1.000 personas han dado a 'me gusta' a la queja que un padre ha compartido en redes sociales con respecto a la corrección que la profesora le ha hecho a su hija de 8 años en un ejercicio de clase.

"En España, además del castellano, se habla otras lenguas como", reza el enunciado. Y las respuestas de la alumna han sido: "Aragonés, catalán y el vasco". Como se puede ver en la foto que ha compartido el padre, la profesora ha tachado "aragonés" y ha escrito "gallego".

"Tiengo una filla de 8 anyos con la que goso parlar en aragonés. Sabebe que arribaría este día: quan la profesora le corriche en un examen que l'aragonés no ye una luenga", escribe en aragonés.

Y zanja en su mismo idioma: "No sé si decir que me fa vergüenya, duelo u que me foi triste... Posiblement las tres... Lamentable".

Aquí el tuit entero traducido: "Tengo una hija de 8 años con la que suelo hablar en aragonés. Sabía que llegaría este día: cuando la profesora le corrige en un examen que el aragonés no es una lengua. No sé si decir que me da vergüenza, duelo o tristeza. Posiblemente las tres... Lamentable".