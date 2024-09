Un padre lleva a su hijo de 3 años al colegio y pasa lo nunca visto: a esto se le llama empezar con buen pie

La llegada del mes de septiembre supone la vuelta a la rutina para mucha gente, pero también para los más pequeños. Muchos de ellos ya han arrancado las clases y se han reencontrado con sus compañeros.

Esta semana ha sido la primera del curso en muchos colegios y suele ser habitual ver caras de tristeza en el rostro de algunos niños al separarse, durante unas horas, de sus padres tras varios meses de vacaciones.

Pero lo que le ha pasado a un padre tras llevar a su hijo de 3 años a su colegio ha llamado tanto la atención que ha terminado haciéndose muy viral en redes sociales en las últimas horas.

Clara Grima, profesora universitaria y divulgadora de matemáticas, ha compartido desde su perfil en la red social X la inédita situación que una maestra ha vivido con el pequeño alumno.

"Niño de 3 años de padres separados. Su padre hoy lo ha dejado en el cole. Pero no en su cole. La maestra, en principio, no se da cuenta porque aún no conoce a los peques y muchos llorando", ha señalado.

Clara Grima ha relatado que a las 12 de la mañana, la maestra se percató de algo. "Se dan cuenta de que ese niño no era de ese cole", ha explicado, antes de señalar que el pequeño es el que "menos se ha enterado de todo, por lo que me han dicho".

Lo ocurrido suma más de 8.000 me gusta en menos de un día y cientos de comentarios de todo tipo: