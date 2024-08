Un pediatra comparte la razón por la que unos padres han ido a urgencias y da para reflexionar mucho

El pediatra Roi Piñeiro, que trabaja en el Hospital Universitario General de Villalba, ha compartido el motivo por el que unos padres acudieron con su hijo a urgencias y el mensaje está provocando una profunda reflexión.

"Urgencias de verano", ha señalado el sanitario junto al mensaje en cuestión: "Acuden porque se le cayó un diente de leche y quieren que un pediatra / dentista les confirme que el punto blanco que hay en la encía es el diente nuevo".

Aunque hay quien se ha tomado el caso a cachondeo, otros han abierto un debate mucho más profundo. Por ejemplo, una usuaria señala: "Creo que una parte del problema de urgencias, es debido a que nos falta tribu y conexión con humanos para apoyarnos en el día a día".

"Veo estas cosas y no puedo más que sentir ternura. Consultas con profesionales lo que antes te resolvía tu madre o tu abuela. Y digo madre y abuela totalmente a propósito porque las mujeres acumulaban el conocimiento médico. No tenían otra alternativa porque no había más", añade.

Otra usuaria ha respondido a esos mensajes dando otra visión: "Esto es así, pero tengo una amiga que cuando su hijo y su nuera fueron con su bebé al pediatra, este les dijo que no hicieran caso a los consejos de los abuelos. Un pediatra de menos de 30 años sin hijos a una abuela que ha criado a tres hijos y este era su tercer nieto".

Otros, en cambio, critican que los médicos hagan público este tipo de situaciones: "Se confirma que hay más casos de médicos haciendo el gilipollas en tuiter que pacientes haciendo uso indebido de urgencias".