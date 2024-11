Un poco de ternura en medio de la catástrofe: el mensaje de un niño que hace saltar las lágrimas

La periodista Sheila Hernández, titular del diario digital @esdecirdiario ha publicado a través de la cuenta de X de su periódico una emotiva anécdota que ha tenido lugar en medio de la catástrofe ocasionada por las inundaciones de Valencia.

"En este maldito apocalipsis quiero parar el mundo unos segundos, o al menos el mío por salud mental, y compartir con vosotros el noble mensaje que me ha pedido escribir un niño muy pequeño, solo y sin ayuda de su padre, encima de una de las cientos de cajas que llevaba material clasificado para los afectados por la Dana", ha manifestado Sheila.

"No sabéis lo que he llorado. Y lo feliz que he sido unos segundos", ha añadido la periodista justo antes de adjuntar la fotografía de una caja repleta de productos esenciales de ayuda para los valencianos afectados por el temporal.

"Siento tu dolor y ojalá se pase pronto", es el mensaje que se puede leer en la parte de arriba de la caja, escrito a rotulador y seguido con una enorme carita sonriente. Un detalle que deja un poco de ternura en medio de toda la tragedia.