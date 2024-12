Un popular experto lanza este mensaje a quienes a veces van en el coche con el abrigo puesto

El profesor de la Autoescuela Mikel, una de las más populares en las redes sociales, ha lanzando un aviso fundamental a todos aquellos que a veces viajan en coche con el abrigo puesto.

"Ahora que viene el invierno podemos cometer un fallo muy importante que nos puede que nos puede costar muy caro. Y es ponernos el cinturón encima de ropa gruesa", avisa.

El experto llama a no hacerlo jamás, ni el conductor, ni los acompañantes ni tampoco los niños: "Si el cinturón está encima de esta ropa gruesa, ya no está ceñido al cuerpo, ya hay distancia. En caso de accidente, yo voy a chocar contra el cinturón y me voy a partir el esternón, además de la dificultad en los movimientos con el volante".

Por eso, recomienda quitarse el abrigo antes de abrocharse el cinturón, ajustar el cinturón directamente sobre tu cuerpo o una capa ligera y abrígate con tu chaqueta encima después de ponerte el cinturón.

"Tu seguridad es lo primero. No lo olvides al conducir", insiste el profesor.