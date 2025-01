Un profesor alerta sobre el motivo por el que un niño se ha puesto a llorar al ver la nota de un examen

Muchos profesores suelen compartir algunas de las anécdotas que han vivido en clase con sus alumnos o cosas curiosas que han visto en algunas de las respuestas de los exámenes que corrigen desde casa. En esta ocasión, sin embargo, un profesor ha alertado de lo que ha ocurrido al entregar las notas.

El usuario de la red social X @rafa_79_av, que según su descripción es maestro de la escuela pública, ha publicado el motivo por el que un niño ha llorado al ver la nota de un examen y sacado una fuerte sentencia.

"Me cuentan que un niño ha llorado al ver la nota de un examen porque, palabras literales: 'Mi madre no me deja menos de un 7'", ha escrito en la red social, donde la publicación acumula más de 7.000 me gusta.

"Y así, amigos y amigas, es como se puede llegar a hundir a un crío", ha remarcado. Y ha concluido: "Por cierto, ha sacado un 6".