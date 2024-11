Un profesor cuenta los comentarios que ha escuchado en el instituto: son demoledores

El usuario de X @xtianolive ha contado lo que ha escuchado en los pasillos y en el aula del instituto y que, según alerta el profesor, "empiezan a ser habituales". "Hoy me ha costado encontrar fuerzas para rebatirlos", ha afirmado.

"'¡Maricón, maricón!', 'Me acaba de llamar gay y yo no soy eso. Le voy a pegar', 'Que un chico folle con otro chico no es normal', 'Corre como una bollera', 'Si todos fuéramos gays, se acabaría la humanidad'... Comentarios así empiezan a ser habituales en los institutos", ha avisado en la red social.

A continuación, ha explicado que normalmente no le afectan estos comentarios. "Suelo enfrentarme con energía a los que los expresan porque mi voz combativa es también la de aquellos que no se atreven a defenderse. Pero hoy me ha costado encontrar fuerzas para rebatirlos", ha afirmado.

"Me he sentido vencido y me he dado cuenta de que ese pensamiento ha llegado para quedarse. No es generalizado, pero tampoco es aislado ni puntual, y hace mucho ruido. He visto retroceder muchos años de avances", ha asegurado.

En esta ocasión, "por desgracia", ha manifestado, "he escuchado todos esos comentarios en los pasillos del instituto y en el aula. Uno a uno. Expresados con total impunidad. Porque así se sienten: libres y poderosos. Pero no: eso no es libertad de expresión. Ni siquiera es poder. Es odio y violencia".

"La libertad de expresión se acaba cuando una opinión discrimina e insulta. Soy un firme defensor de la tolerancia, pero la tolerancia también consiste en frenar las opiniones que agreden", ha destacado. Y ha concluido: "Hoy me han ganado la batalla porque me he derrumbado, pero la lucha sigue. No daremos ni un paso atrás. Ánimo a todos los que os sentís igual".