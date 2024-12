Un profesor cuenta qué ha tenido que explicar a alumnos de más de 15 años: hay miles de reacciones

Un profesor de Formación Profesional de Grado Básico ha provocado miles de reacciones al compartir algo que le ha pasado durante una clase y que, a su juicio, refleja la alarmante caída en el nivel de la educación en España.

"Hoy he tenido que dedicar 10 minutos de clase a explicar a mis alumnos de FPB, todos ellos mayores de 15 años, cómo se ve la hora en un reloj analógico. Cosa que yo aprendí en los primeros cursos de primaria", ha expuesto el docente, conocido en X como @vdzrd.

Dicho eso, ha preguntado: "¿Qué narices habéis hecho con su educación?". Entre las reacciones hay posturas de todo tipo, desde quienes se escandalizan por algo así hasta quienes creen que no es tan grave.

Por ejemplo, un usuario plantea: "¿Realmente les va a ser tan útil en sus próximos 20 años?". Y el propio profesor ha respondido tajante: "Sí. Ningún conocimiento es inútil".

Otra usuaria lanza una reflexión: "A mí me fascina la poca capacidad que tenéis algunos de ver que el aprendizaje automático es de aquello que el ser humano necesita. Esos niños no han aprendido a leer un reloj analógico porque no lo necesitan, igual que tú no aprendiste a orientarte según la posición de las estrellas o a usar con habilidad un reloj solar".

Otros docentes, por su parte, cuentan otras experiencias que, en su opinión, son preocupantes: "Chavales que ya no es que no sepan que 1479 es el slglo XV (eso se da por descontado), sino que no saben decirme si es comienzos, mediados o finales del siglo XV. Lo juro. Me ha pasado hoy mismo".