Un profesor de Economía lanza este aviso tras el discutido mensaje de Carlos Alcaraz a Ángel Gaitán

Daniel Fuentes Castro, doctor en Economía y profesor en la Universidad de Alcalá, ha lanzado un aviso que llama a la reflexión tras ver el sonado mensaje que el tenista Carlos Alcaraz ha enviado a Ángel Gaitán, un mecánico popular por aparecer en los programas de Iker Jiménez.

En su mensaje a Gaitán, el deportista le expresa todo su apoyo por la tarea que, según dice, está haciendo en Valencia para ayudar a las víctimas de la DANA.

"Buah, Ángel, tío, es que veo los vídeos y todavía me cuesta asimilarlo y creerlo. Sobre todo me da una impotencia tremenda no poder ayudar y estar ahí. Estoy aquí en Turín entrenando, empiezo el lunes y lo que pienso es hacerlo lo mejor posible para Valencia y todos ellos", dice Alcaraz.

"De nuevo, no voy a parar de agradecerte todo lo que haces por ellos, por España, y que estés al mando de una gestión que deberían hacerlo otros, pero gracias a Dios te tenemos a ti", añade.

El vídeo ha provocado un enorme revuelo y duras críticas a Alcaraz, ya que Gaitán está en el ojo del huracán tras un vídeo en el que daba a entender que iba a elegir a qué pueblo iba a ayudar primero en función de los 'me gusta' que cada uno recibiese.

Ahora, Daniel Fuentes Castro ha hecho una reflexión al hilo de todo ello: "Lo de Alcaraz con Gaitán puede verse como una anécdota o puede elevarse a categoría".

"Mi percepción, desde hace años, es que hay muchos estudiantes de economía incapaces -sin maldad- de discernir fuentes y cuyos referentes son auténticos charlatanes", lamenta.