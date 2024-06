Un profesor enseña el correo de despedida que ha recibido de un alumno: es el mejor premio posible

Llega el fin del curso escolar y con ello las despedidas entre alumnos, alumnos y profesores y entre los propios docentes. Momento de decir adiós tras más de nueve meses intensos y cargados de experiencias y anécdotas para que todos recarguen pilas en verano.

En algunas ocasiones, estas despedidas son muy emotivas y hasta se llega a agradecer el trabajo de los profesores por correo electrónico o carta. En los últimos días, se han viralizado varios mensajes, entre ellos el que ha publicado el tuitero Blue Angulo, conocido como @MeImportaPero.

"Un alumno me ha mandado este correo de despedida !!!!!!!!!!!!!!!!!! ❤️", ha escrito junto a un pantallazo del correo que ha recibido. Este es el mensaje que le ha querido dedicar el estudiante.

"Muchas gracias Toni, la verdad que has sido un profe con el que he cogido confianza y un profe con el cual todas las clases a tu lado se me han hecho algo importante", comienza diciendo.

Le agradece el cariño que le ha dado durante el curso: "Muchas gracias por hacerme sentir un niño espectacular en cada clase, por tu trato y tu cariño, gracias por aguantar mi mala leche, que a veces es inaguantable".

"Gracias por este año tan maravilloso a tu lado como profe, espero verte el año que viene en mi clase de nuevo", remata el estudiante en un correo que ya se ha hecho viral.