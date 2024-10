Un profesor de Oxford, "impresionado" por algo que está pasando en España: muchos se lo rebaten 

Max Roser, profesor de Práctica en Análisis Global de Datos, se ha mostrado impresionado por un aspecto del que se ha fijado en España, aunque desde este país muchos usuarios están mostrando su disconformidad por sus palabras.

"Impresionante ver cómo España ha transformado su sistema eléctrico", ha escrito el experto junto a un gráfico en el que se apoya para argumentar sus siguientes afirmaciones.

"En el año 2000, apenas había energía solar o eólica y el 36% provenía de la quema de carbón. Hoy en día, el 50% proviene de energías renovables, el 21% de energía nuclear y menos del 2% de carbón", ha celebrado.

Un usuario, en cambio, ha dado otro punto de vista: "Hay que analizarlo en conjunto con el consumo energético, que no ha cambiado prácticamente nada. Producir energías renovables pero consumir no renovables no es una muy buena estrategia a largo plazo. Pero la tendencia va en la dirección correcta".

Y otro señala: "La electricidad es sólo un pequeño porcentaje de la energía. España ha hecho poco para reducir la energía fósil, mientras que las emisiones netas per cápita de exportación/importación aumentan rápidamente. ¿Está vendiendo 'buenas noticias' con esto? Sería casi criminal dada la realidad climática actual".

Otro aporta otro dato: "¡Podríamos hacerlo mucho mejor! El sol es muy generoso en España y hay demasiados techos industriales y residenciales que necesitan paneles solares".