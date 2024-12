Un profesor pide en un examen que dibujen un círculo si han leído el enunciado: lo que pasa, para reflexionar

Fran García Ull, que es profesor, ha llamado a la reflexión tras compartir los resultados de un experimento que ha hecho en un examen a sus alumnos y que deja en evidencia que los jóvenes no leen con atención.

"Chavales, no leéis los enunciados de los exámenes y tengo pruebas. Mirad: en los exámenes pongo este enunciado, con cómo funciona el examen, la duración etcétera, y añado una línea que dice: dibuje un círculo en la parte superior derecha de esta página si ha leído este encabezado", empieza explicando.

"¿Pues sabéis que sólo el 17% de los estudiantes añade este círculo? Lo que me dice que más de un 80% de los estudiantes no lee los encabezados y tengo una muestra ya que es superior a 200 unidades", se lamenta.

"Además en otra ocasión le di otra vuelta de tuerca y pedí a los estudiantes que firmaran el documento, por lo que hay muchos estudiantes que han firmado un documento que no han leído", avisa.

En concreto, pidió: "Por favor, dibuje una cruz en la parte superior derecha si ha leído estas instrucciones". Junto a eso, solicitaba la firma de alumno. Y lo que ocurrió es que muchos firmaron pero no marcaron la cruz.

"¿Qué pasa? Que están firmando un documento que no han leído, así que aprendizaje: hay que leer los enunciados de los exámenes y sobre todo hay que leer los documentos que firmamos", subraya.

"Me diréis: es que en un examen hay mucha presión y no estoy para esas cosas. Pues en la vida real, cuando vayas al notario o a pedir una hipoteca o estés mal económicamente y vas a pedir un préstamo, también hay presión, más presión incluso que en un examen. ¿También vas a firmar un documento que no has leído?", deja caer.