Un reclutador avisa: si te dicen esto en una entrevista de trabajo se trata de una "pregunta-trampa"

El usuario de TikTok @mejoratuexitolaboral, especialista en entrevistas de trabajo, ha avisado de lo que se llaman "preguntas-trampa", unos recursos que utilizan los reclutadores cuando creen que la otra persona no está siendo del todo sincera.

"Son peguntas que están planteadas de una forma que tú no te das cuenta y caes en esa trampa y das información que no deberías o puedes pecar de sinceridad", explica.

"¿Cuándo las utilizo yo como profesional? En situaciones en que noto cosas raras en los datos que me da la otra persona, percibo algo que no me está cuadrando del todo y necesito ese extra de sinceridad sin que la otra persona caiga", señala.

Pone un ejemplo claro: "La pregunta normal es que yo te diga: cuéntame un defecto. Entonces tú te has preparado la pregunta y hablas probablemente del perfeccionismo. Pero claro si yo te digo: oye, ¿qué me diría un amigo, un familiar, de ti en relación a algo que tengas que mejorar?".

"Pues esta es una pregunta-trampa porque dices: '¿Qué diría Pepe, qué diría Paco, qué diría María, qué diría Juan...?' Las preguntas-trampa muchas veces preguntan lo mismo con otras palabras y ahí es cuando la gente suele caer y pecar de sinceridad", avisa.