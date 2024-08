Un repartidor empieza a ponerse malo y lo que hace la señora que le abre provoca muchas reacciones

El usuario de TikTok @soyamazonier, que trabaja como repartidor, ha provocado numerosos comentarios al mostrar en vídeo la reacción que tuvo una señora que le abrió la puerta al ver que él empezaba a encontrarse mal.

Como se puede ver en las imágenes, el trabajador tose y explica que ha estado buscando una farmacia pero están todas cerradas porque es festivo.

"Me encuentro un poco raro. Le iba a preguntar si tiene un medicamento o algo, un paracetamol o algo que te quite... Si usted tendría. He encontrado dos farmacias, pero como es festivo y está cerrado, digo pues a ver...", se explica el hombre.

La mujer entra en casa y luego sale con la pastilla y le ofrece agua. "¡No! Tengo agua yo ahí. Muchas gracias, que vaya muy bien todo", dice el trabajador, mientras la mujer le subraya que le ha dado dos pastillas "por si acaso".

Ya en la furgoneta, el repartidor celebra que "da gusto" con gente así y explica que quizá se ha puesto malo por los cambios de temperatura.

En las reacciones, una usuaria hace un llamamiento: "Por favor, los que vais repartiendo, no dejéis de pedir ayuda, agua o unos minutos de sombra y relax. De verdad que estamos para ayudarnos!!!!".

Y otro repartidor celebra: "Hay clientes que te ofrecen bebida fría, da gusto con ellos. Aunque llevo más de 3 litros de agua congelada que me dura fría todo el turno, no les hago el feo de no coger la botella que ofrecen".