Un taxista cuenta lo que le ha pasado "muchas veces": "Y no, no me ofende"

El usuario de X @ThePesetor ha contado lo que le ha pasado "muchas veces" durante su trabajo como taxista y la conclusión que deja es para enmarcar. La publicación ha roto el contador de me gusta.

"Muchas veces en el taxi ha venido una chica a dejar a su amiga borracha y me ha preguntado si me importaba hacerle foto al taxi para estar más tranquila por si pasa algo", ha comenzado en el mensaje.

A continuación, ha señalado: "Y al contrario, le he dicho que haga foto del coche, de la matrícula, del n° de la licencia y le digo que cuando llegue a casa espero que abra la puerta del portal".

"Y no, no me ofende que piense que el taxista (no yo en particular) pueda hacerle algo. Entiendo el miedo y la desconfianza que los hombres nos hemos ganado a pulso. Os ofendéis por un problema que hemos creado nosotros", ha concluido en un segundo tuit.

Estas palabras han superado rápidamente los 30.000 me gusta en menos de un día.