Un técnico asegura que la mejor manera de limpiar un lavavajillas no es la habitual

El técnico de electrodomésticos y usuaria de TikTok @91carlosOM ha recomendado la mejor manera de limpiar un lavavajillas, diciendo que no es la técnica habitual que se suele utilizar en cualquier casa.

"Lo que hago es quitar el microfiltro del interior de la cuba, dejarlo en el cesto, y abierto, para que lógicamente se limpie", ha expresado al principio del vídeo, que ha cosechado más de 70.000 visualizaciones y casi 1.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

De esta forma, según ha contado, consigue que todo el borde donde cierra el filtro se limpie. "Siempre aconsejo a los clientes que cuando pongan un limpia máquinas retiren el filtro", ha seguido explicando. La experiencia del servicio le ha llevado a comprobar que, hasta el momento, no ha visto ningún cliente que lo haga de esta manera.

"Pienso que es la mejor", ha concluido. Algunos usuarios han preguntado cómo poner la botella: "Así, a mí se me derramó entera al ponerla boca abajo". La solución que le ha dado ha sido que "el limpia máquinas tiene un tapón de cera que se deshace con la temperatura, no tienes que quitarlo manualmente".

Ha añadido en los comentarios que la idea general es que "el filo del emplazamiento donde está el filtro no quede grasa, y aprovechar la limpieza para toda la cuba, no sé si has visto muchos lavavajillas domésticos, pero en el mío se puede comer".