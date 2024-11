Un técnico superior en dietética analiza esta novedad de Mercadona y la califica de "fantástica"

El técnico superior en dietética @microbiotadesdecero ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok analizando las hamburguesas de cordero al romero que ha sacado como novedad Mercadona, un producto que ha calificado como fantástico.

"Fantástica novedad en Mercadona. En este caso sí que os traigo buenas noticias, y me refiero a su nueva hamburguesa de cordero al romero", ha manifestado el creador de contenido.

"Por ingredientes la verdad que bastante bien, en la línea del formato que teníamos previamente de vacuno. Con un 98% de carne de cordero, sal, dextrosa, especias, 0,2% de romero y un par de aditivos, pero en cantidades muy bajas", ha explicado el experto.

En cuanto al sabor, también lo ha aprobado. "A mí tanto de textura como de sabor me han gustado", ha sentenciado el técnico, quien ha comentado que el precio del pack de dos hamburguesas es de 3,70 euros, es decir, 15,40 euros el kilo.

"Obviamente, si normalmente te generan rechazo las carnes con sabores muy prominentes, como suele ser el cordero, pues en este caso te va a pasar lo mismo, si bien el sabor no está tan acentuado como en un cordero al horno por ejemplo, ni mucho menos", ha alertado el tiktoker.

Sin embargo, por su parte los usuarios de la red social no han coincidido demasiado con la opinión del experto, y han subrayado sobre todo la presencia de dextrosa en sus ingredientes, que es un tipo de azúcar.

"Pues yo la he probado y tanto de textura como de sabor me ha parecido muy muy mal. No tiene sabor a nada"; "Yo simplemente por ver "dextrosa" va a ser que no", han comentado algunos usuarios.

"Os fijáis mucho en los ingredientes y no habláis de la cantidad de grasa, tendones y cosas duras que te encuentras en esas hamburguesas. Mil millones de veces mejor la de la carnicería del mercado", ha añadido otro internauta.