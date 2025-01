Un test de inglés le quita todo el dinero del banco: una nueva estafa llega al navegador web

El creador contenido @Izanoviedo, que cuenta con casi dos millones de seguidores en TikTok, ha revelado que ha caído en una estafa bastante inusual por lo desapercibida que está pasando al ser un método práctico para los estafadores.

Todo empezó por la curiosidad de saber cuál era su nivel de inglés y quiso hacer, por probar, un test a través de Internet y clicó en la primera opción que le salió en el navegador. "Empecé, empecé, empecé y estuve como media hora haciendo el test, contestando todas las preguntas", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 100.000 visualizaciones y más de 16.000 'me gusta'.

Sin embargo, cuando ya finalizó el test después de bastantes preguntas y media hora de tiempo gastado, la página le indicaba que para conocer el resultado debía pagar 50 céntimos. "Me cago en todo, cabrones, me hacen hacer todo el test y luego me dicen que me cobran 50 céntimos cuando llevo media hora haciéndolo...", ha expresado.

Según ha relatado, como solo eran 50 céntimos, decidió pagarlos con la tarjeta. Todo resultó normal, un nivel C2. Hasta que al día siguiente se dio cuenta de que le quitaron todo el dinero de la cuenta bancaria mediante extractos de 50 euros en 50 euros. "Intenté encontrar la página donde hice el test para ver si podía hacer algo, después de dos horas la encontré y ni siquiera tenían atención al cliente, ni nada, ni redes sociales", ha afirmado.

"He llamado a mi banco y no pueden hacer nada, me han quitado todo el dinero de la cuenta del banco por hacer un test de inglés", ha rematado el joven. El kit de la cuestión a la que han llegado los usuarios en los comentarios es hasta dónde son capaces de llegar los estafadores: en la primera página del navegador web, que suelen estar ahí las páginas que pagan a propósito para estar en esa posición.