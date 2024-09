Un usuario se presenta a Gran Hermano y lía la mundial por lo que le ha pasado

El creador de contenido Jaday (@jadaay_), un influencer que se ha presentado sin éxito al casting de Gran Hermano, ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que ha manifestado su gigantesco enfado con la productora del reality.

"Esto es un mensaje para la productora de Gran Hermano. Estoy cabreadísimo a más no poder", ha empezado el tiktoker el vídeo, el cual lleva 739.000 visualizaciones y 17.000 me gustas.

"En la primera fase de casting tienes que grabarte un vídeo de presentación y si les gustas pasas a la siguiente fase. Yo, en teoría, entiendo que no les gusté, vale, ningún problema. No pasé ni la primera fase", ha explicado Jaday.

"Pero es que ahora hay muchísima gente que me está enviando links y me está avisando de que me han subido en la página oficial de Instagram de Gran Hermano, de casi un millón de seguidores", ha continuado.

Pese a que el creador de contenido ha asegurado que al principio ni siquiera se lo creía, al entrar a la cuenta de la red social vio que, en efecto, el programa había subido un fragmento de vídeo de 20 segundos de su casting.

"De las 100.000 personas que se han presentado al casting de Gran Hermano, ¿en serio me tienen que subir a mí que no he pasado ni la primera fase?", ha preguntado el creador de contenido, enfadado.

"O sea, ¿qué necesidad hay? Si no os gusto de primeras no os voy a gustar al final. Es que no entiendo por qué me subís a mí el vídeo de presentación. O al menos avisad: oye, que vamos a subir 20 segundos de tu vídeo. Pero es que ahora mismo no viene al caso", ha comentado.

Además, ha señalado que se trata de un vídeo que se envía directamente a la plataforma de Gran Hermano. "No sé por qué lo publicáis a cinco días de que empiece el programa. Si me lo explicáis mejor, y si no, pues a ver qué pasa, porque esto es un cachondeo", ha concluido.