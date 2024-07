Un vuelo sufre retraso, una azafata toma el mando y lo que hace para amenizar el tiempo es todo un show

Los pasajeros de un vuelo con destino Ibiza que partía desde Madrid han vivido un momento mágico, a pesar de sufrir un retraso. Aunque posiblemente a muchos de ellos les haya fastidiado los planes programados, una de las tripulantes de cabina amenizó el tiempo de espera con un auténtico 'show'.

Sin ser la primera vez en hacerlo, la azafata y cantante @__andii dejó constancia de que sus pasajeros no se iban a aburrir y sacó a relucir sus dotes en el arte del canto interpretando el tema 'Hit the road Jack' del gran Ray Charles.

"Hit the road Jack, and don't come back no more...", empezó a cantar. Varios vídeos han sido publicados en las redes sociales, especialmente TikTok, tanto por la propia azafata como varios pasajeros como @helecg1799, acumulando 1,5 millones de reproducciones y 150.000 'me gusta'.

"Esa azafata ha sabido mantener la calma de los pasajeros", ha escrito la usuaria Chris Hoyuelis en los comentarios, aplaudiendo su forma de amenizar la espera. Aunque sí ha habido algún usuario como Niel Play que, a pesar de halagarla, ha dicho que aun así hay personas hipersensibles, como es su caso, y que hubiera puesto una reclamación si le hubiera pasado a él, algo por lo que ha sido criticado.

Las grandes casualidades llegaron al vuelo cuando, precisamente, el grupo musical y de danza Mayumana se encontraba en el vuelo, ya que salían de una función en Ibiza y también amenizaron el rato actuando para los pasajeros.