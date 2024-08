Una abogada publica este vídeo y responde rotunda tras todo lo que ha tenido que soportar

La usuaria de TikTok @justicia_con_teresa, que es abogada penalista y que publica en su red social contenido sobre esa temática, ha respondido de forma firme tras los vergonzosos comentarios que estaba recibiendo por un vídeo que había subido.

En el contenido en cuestión, la experta explicaba si es o no peligroso ser abogada penalista. "Hay clientes de todo tipo, pero la realidad es que yo, en todos mis años de ejercicio, no he tenido ningún problema y la verdad es que todos mis clientes han resultado ser muy agradecidos con mi trabajo", señalaba.

Pero los comentarios que ha recibido están muy lejos de nada profesional, sino que se centran en su vestimenta y en su físico. "Vídeo sin escote 5k visualizaciones... con escote 25k. 👍👍", dice uno. "Madre mía con Teresa 🥰", señala otro. "Puffff, nose que dices pero seguro que sí", añade otro más. Y más: "Es peligroso ser tan guapa.... Como tú", "Me olvidé del delito, al ver a mí abogado 😂🍀🥰" o "Madre mía, que me detengan".

En un vídeo tras ver ese tipo de reacciones, la abogada señala: "Estoy muy sorprendida y decepcionada como mujer debido a los últimos comentarios de mis vídeos de TikTok".

"Me parece bastante lamentable que por llevar un vestido de verano en pleno agosto, que únicamente es escotado, se me hagan este tipo de comentarios, bastante denigrantes y obscenos", lamenta.

La abogada subraya que es consciente de que en las redes sociales cada uno puede comentar lo que quiera, pero insiste en que lo que le molesta es que se juzgue su profesionalidad "por simplemente llevar un vestido".

"Llevo 10 años ejerciendo como abogada y este perfil está creado únicamente para acercar el derecho a todo el mundo, así que muchas gracias a los que me apoyáis y gracias por compartir mi contenido. Y al resto deciros que esta mentalidad que tenéis es bastante básica y bastante arcaica", zanja.