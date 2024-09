Una aldea de Huesca se prepara para salir en televisión y les cancelan a última hora: las reacciones son una maravilla

Juseu, una localidad situada en la provincia de Huesca, arrasó días atrás en redes sociales después de pedir un taxi, que recorrió 40 kilómetros para traerle a su veintena de habitantes pizzas a domicilio.

La historia se publicó en varios medios y llegaron a un acuerdo con un programa de televisión para emitir un directo para hablar sobre lo sucedido. De esta forma, se prepararon como si de las fiestas del pueblo se tratara: multitud de sillas en una de las plazas, una televisión, un trípode para poder grabar el momento y una gran paella para todos.

Sin embargo, debido a una noticia de última hora de gran impacto, cancelaron la entrevista a los habitantes de Juseu, llevándose un gran chasco después de todo el tiempo invertido. "Lo mejor es el final, con las abuelas vestidas de domingo ofendidas", ha expresado María Bañeres en TikTok (@mabbavi8).

Fue ella misma la que dio la noticia de la cancelación, reproduciendo las palabras del contacto del programa: "No sé por qué nos han llamado porque deberían haber desconvocado a todo el mundo. Te pido mil disculpas porque no tenía ni idea de esto, me sabe fatal con todo lo que os molesté ayer y más con que no os hayan dicho nada antes".

"¡Nos han jodido!", han expresado al unísono las ancianas que había reunidas en la calle de forma irónica. El vídeo ha alcanzado 300.000 visualizaciones y más de 20.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).