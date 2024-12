Una americana flipa con lo que los españoles hacemos en el Mercadona: otros extranjeros lo confirman

Un comportamiento típico (y, desde luego, cívico) de los españoles en los supermercados es utilizar guantes de plástico a la hora de escoger la fruta que nos vamos a llevar a casa.

Es algo que ya no sorprende y, sobre todo desde la pandemia, está muy mal visto no hacerlo. Sin embargo, es una costumbre que a muchos extranjero les choca mucho.

Es algo que ha destacado la usuaria de TikTok @lisamoralesduke, estadounidense que vive en España, que ha grabado un vídeo en la sección de frutas del Mercadona avisando: "No hagas esto en los supermercados españoles". Y a continuación manosea sin guantes unos tomates.

"Si quieres evitar miradas de reojo por parte de los lugareños 😅 no uses tus manos desnudas para tocar la fruta, ¡ponte un guante primero!", explica.

En los comentarios son muchos los extranjeros que admiten que también se sorprendieron de esta costumbre en los supermercados de España.

"Tengo que decir que después de vivir en Francia y luego mudarme a España, esta peculiaridad me parece realmente una locura. Los productos se manipulan mucho antes de llegar a los estantes y el desperdicio de plástico es extremo", dice una persona.

Otro extranjero se pregunta cómo se hace en España para saber si la fruta está o no demasiado blanda. Y rápidamente otro usuario se lo explica: "No hace falta que uses guantes de esquí, sólo guantes básicos de plástico... aún puedes sentir el tomate".