Una americana habla así de los viajes en tren en España y sus palabras llegan hasta Óscar Puente

La popular creadora de contenido estadounidense, pero residente en España, Rachel Anne, conocida en sus redes sociales como @raquelannee, ha publicado un vídeo de minuto y medio en el que habla de las diferencias que hay en un viaje en AVE entre Madrid y Zaragoza y otro entre Nueva York y VirginIa.

"El viaja de Madrid a Zaragoza son 3 horas y media en coche, pero una hora y cuarto en tren. Desde Nueva York a Virginia son seis horas en coche y siete y media en tren. Esta es una de las grandes diferencias, que nosotros en Estados Unidos no tenemos trenes de alta velocidad", explica la usuaria, que afirma que este es el motivo por el cual la apariencia es muy diferente.

Anne también habla de los asientos y cómo es la organización y distribución de los mismos: "Las sillas son muy cómodas en ambos, pero en los de EEUU no estaban asignados los asientos, así que tú eliges tu asiento".

Sobre los paisajes, indica que a su vez son muy distintos porque "en España hay viñedos, montañas, pueblos pequeños y olivares y el de EEUU recorre ciudades industriales, barrios, lagos y árboles".

Por último, acaba hablando de cómo son las cafeterías en ambos medios de transporte y los productos que tienen. "La cafetería del tren en EEUU era muy chula, parecía un sitio para cenar, me recomendaron la hamburguesa, pero no me gustó mucho calentándola ahí en una bolsa en un microondas", explica.

Respecto a España, confiesa que la comida que le sirvieron estaba "de lujo" y describe que "las opciones son más frescas y saludables". Finalmente, hace un resumen destacando que "son experiencias "muy diferentes", pero reconoce que le encantó en ambos.

Esta publicación se ha hecho viral hasta el punto de que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha compartido este lunes en su perfil de X el vídeo con el comentario de "la experiencia de una influencer americana en un tren de USA y uno en España".